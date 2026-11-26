Губернатор Кузбасса Илья Середюк на прямой линии поделился историей о маме: она до сих пор беспокоится, тепло ли он одет, сообщает Сiбдепо .

Разговор о родительской заботе возник после общения с журналисткой, чей сын учится в кадетском училище. Середюк признался, что мама по-прежнему считает его ребенком: спрашивает, надел ли он перчатки и в какой обуви ходит.

Журналистка отметила, что материнская забота не зависит от возраста детей. Глава региона поздравил матерей с приближающимся Днем матери, который в 2026 году отмечают 29 ноября.

«Хотел вас и всех мам наших поздравить и поблагодарить за их чуткое сердце, за доброе сердце, за их раны и шрамы на сердце, за детские ошибки, шалости, какие-то обиды. И хотел бы обратиться ко всем детям, чтобы они не забывали почаще навещать мам, говорить добрые слова и слова благодарности за то, что мама вложила в них свою душу», — сказал Илья Середюк.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.