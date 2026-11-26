Губернатор Кузбасса Илья Середюк на прямой линии объяснил продолжение крупных строек при дефиците бюджета. Он считает их вложением в долгосрочное развитие региона, сообщает Сiбдепо .

Жители предложили отказаться от масштабных проектов и направить деньги на повышение доходов врачей и учителей. Середюк ответил, что стройки обеспечивают занятость на площадках и предприятиях стройматериалов, а новые объекты создают условия для открытия малого и среднего бизнеса.

«Наличие башенных кранов, наличие рабочих бригад — это, во-первых, рабочие места, во-вторых, это налоги. Во-вторых, мы по каждой стройке проверяем, насколько мы эффективно используем промышленность собственных местных строительных материалов. А это тоже рабочие места, и это тоже налоги. Поэтому все, что касается строек, — это хорошо», — заявил губернатор.

В пример он привел парк Александра Невского, бульвар Строителей в Кемерове и территорию вокруг Президентского кадетского училища. Строительство училища поддержал федеральный бюджет, в развитии инфраструктуры участвовали областные и городские власти и бизнес.

Аналогичный подход применяют в Шерегеше. По словам Середюка, туристические объекты должны привлекать предпринимателей и приносить налоги, а новые пространства — пользоваться спросом у жителей и гостей Кузбасса.

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