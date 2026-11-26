В Кузбассе рассматривают строительство железной дороги из Таштагола в Китай

Губернатор Кузбасса Илья Середюк на прямой линии рассказал о перспективе строительства железнодорожной ветки до китайского Урумчи. Маршрут может связать город с Таштаголом, сообщает Сiбдепо .

Предполагается, что магистраль пройдет через Горную Шорию и Республику Алтай. Регион рассматривает ее как дополнительный коридор для поставок кузбасского угля в Китай и возможность расширить торговое сотрудничество.

Специалисты Сибирского государственного университета путей сообщения готовят научно-экономическое обоснование инициативы. Ранее проект рассматривали в Министерстве транспорта России.

«Реализация проекта потребует значительных инвестиций. При этом новая железнодорожная ветка может создать дополнительные возможности для развития угольной отрасли и экономики южных территорий Кузбасса», — уточнили в Минтрансе региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.