В ноябре 2026 года в молодежном сленге появились два новых обозначения девушек — «грязнулька» и «серьезка». Об их значении рассказала сексолог Александра Миллер, сообщает Сургут Информ .

«Грязнулькой» называют девушку с тусовочной репутацией, готовую в любой момент отправиться на вечеринку. Ярлык описывает не внешность, а поведение: раскрепощенность, легкость в знакомствах и неразборчивость в связях.

Это слово не всегда используют как оскорбление. Его популярность поддерживают мемы о двойных стандартах: парень осуждает таких девушек, но сам мечтает провести с ними вечер и охотно откликается на приглашение встретиться.

Противоположный типаж получил название «серьезка» — скромная, домашняя и закрытая девушка. Слово пользуется спросом у парней, однако девушки в комментариях называют его обесценивающим.

«Любой ярлык — это клетка, и тот, кто его вешает, сидит в ней вместе с тем, на кого он его нацепил», — заключила Миллер.

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