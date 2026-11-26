Молодежь добавила в сленг слова «грязнулька» и «серьезка»
Фото - © Володина Ольга / Фотобанк Лори
В ноябре 2026 года в молодежном сленге появились два новых обозначения девушек — «грязнулька» и «серьезка». Об их значении рассказала сексолог Александра Миллер, сообщает Сургут Информ.
«Грязнулькой» называют девушку с тусовочной репутацией, готовую в любой момент отправиться на вечеринку. Ярлык описывает не внешность, а поведение: раскрепощенность, легкость в знакомствах и неразборчивость в связях.
Это слово не всегда используют как оскорбление. Его популярность поддерживают мемы о двойных стандартах: парень осуждает таких девушек, но сам мечтает провести с ними вечер и охотно откликается на приглашение встретиться.
Противоположный типаж получил название «серьезка» — скромная, домашняя и закрытая девушка. Слово пользуется спросом у парней, однако девушки в комментариях называют его обесценивающим.
«Любой ярлык — это клетка, и тот, кто его вешает, сидит в ней вместе с тем, на кого он его нацепил», — заключила Миллер.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.