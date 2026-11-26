Стало известно, чем сухой воздух опасен для детей и взрослых

Недостаток влаги в воздухе может вызвать заложенность носа, раздражение глаз и головные боли. Особенно уязвимы дети и люди с заболеваниями дыхательных путей, сообщает Общественное Телевидение России .

При пересыхании слизистые хуже защищают организм от болезнетворных микроорганизмов, пояснил терапевт Андрей Кондрахин. Возможны сухой кашель, першение, носовые кровотечения. Дискомфорт мешает спать, а дети могут храпеть, дышать ртом и просыпаться от жажды. В группе риска также пожилые, аллергики и люди с кожными заболеваниями.

Влажность стоит контролировать отдельным гигрометром: датчики увлажнителя могут искажать показатели. Избыток влаги способствует размножению бактерий, клещей и плесени. Воду в приборе нужно менять ежедневно, чистить его — хотя бы раз в неделю.

«Самый простой способ — это расставить большие емкости с водой рядом с батареями. Вода будет испаряться и поддерживать (ред. — уровень влажности). Следующее — это, конечно, проветривание: разница температур всегда будет», — посоветовал Андрей Кондрахин.

Врач также рекомендовал не оставлять увлажнитель включенным на ночь. Помещение нужно регулярно проветривать и проводить влажную уборку. Оптимальная температура — +20…+22 градуса. Семьям с детьми лучше выбирать приборы с естественным испарением.

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