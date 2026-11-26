Судебные приставы с начала 2026 года составили 39 административных протоколов в отношении ООО МКК «Финансовый аспект» за нарушения при взыскании долгов. Компании назначили штрафы на общую сумму свыше 5,7 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Жители Подмосковья пожаловались приставам на действия микрокредитной компании «Финансовый аспект». По словам заявителей, им, их родственникам и знакомым поступали сообщения с требованиями погасить просроченную задолженность. Сообщения содержали угрозы и нецензурную лексику, оказывая психологическое давление на должников.

В одном из сообщений отправители угрожали через 15 минут опубликовать в соцсетях фотографию должника с паспортом и сведения о долге, а также разослать коллегам, друзьям и родственникам пост о материальной помощи. Затем неизвестные косвенно указывали заявителям на организацию, перед которой у них была задолженность.

Административные расследования подтвердили доводы граждан. Приставы установили, что компания как выгодоприобретатель организовывала возврат долгов с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Отягчающим обстоятельством стало то, что ранее ее уже привлекали к ответственности за аналогичные нарушения в других регионах России.

В каждом из рассмотренных случаев компанию признали виновной по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. С начала 2026 года приставы составили 39 протоколов и назначили штрафы на общую сумму свыше 5,7 млн рублей.

Сообщить о нарушениях при взыскании задолженности можно через интернет-приемную ГУФССП России по Московской области на сайте r50.fssp.gov.ru или на личном приеме. Жалобу на кредитора или его представителя также можно направить через портал «Госуслуги». Судебные приставы обязаны принять необходимые меры для защиты прав и законных интересов граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что для властей региона очень важна обратная связь.

«Когда я 12 лет назад пришел на встречу к Владимиру Владимировичу, одним из главных его наказов было — слышать, что говорят люди. Здесь мы в авангарде, работаем командой на всех уровнях, проводим встречи с жителями, «выездные администрации». И та информация, те тревоги, те жалобы, которые там получаем, являются очень важным ориентиром. Я знаю, что Игорь Юрьевич (Брынцалов — ред.), весь депутатский корпус, наши федеральные представители, региональные депутаты, муниципальные вовлечены в эту деятельность. Это очень важно. Если мы и дальше будем искать способы коммуникации, то обязательно продолжим обеспечивать перемены», — заявил Воробьев.