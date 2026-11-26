сегодня в 16:15

Диана Кинд из СИЗО-1 победила в кузбасском конкурсе «Мисс УИС-2026» среди сотрудниц уголовно-исполнительной системы и выиграла онлайн-голосование «Мисс симпатия», сообщает Сiбдепо .

В конкурсе участвовали 24 сотрудницы учреждений региона. Половина прошли первый этап, который включал физическую, огневую и строевую подготовку, а также интеллектуальное тестирование.

В финале участницы показали навыки дефиле и актерского мастерства, подготовили творческие номера и видеопрезентации «Реклама профессии». Их оценивали представители системы исполнения наказаний, деятели культуры и искусства региона и специалисты индустрии моды. Параллельно проходило онлайн-голосование.

За титул боролись сотрудницы подразделений безопасности, охраны, конвоирования, уголовно-исполнительной инспекции, юридической, тыловой и медицинской служб, канцелярии и организационно-аналитического подразделения.

Титул «Первой вице мисс» получила Анна Фуркайло из СИЗО-4. «Второй вице мисс» стала Алена Сильева из исправительной колонии № 40.

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