Власти Кузбасса оставят «Динотерру» в полном объеме, а программу фестиваля Юрия Гагарина сделают компактнее из-за дефицита бюджета. Об этом губернатор Илья Середюк рассказал на прямой линии, сообщает Сiбдепо .

«Динотерра» ежегодно собирает в Чебулинском округе от 50 до 65 тысяч человек. Гости приезжают из разных частей региона и разбивают палаточные лагеря.

«Мы очень тщательно проанализировали все те фестивали, все те большие форумы, которые мы проводили. Все эти форматы требуют определенных вложений, финансирования. В условиях дефицита бюджета мы, наверное, не в состоянии потянуть все, что бы мы хотели или то, что хотели бы люди. Поэтому мы приоритизировали, проанализировав каждое мероприятие. „Динотерру“ оставили в полном объеме, а фестиваль Юрия Гагарина — в сокращенном формате», — рассказал Илья Середюк.

Регион представляет проекты в Министерство экономического развития России, добиваясь всероссийского или международного статуса фестивалей. Субсидии идут на безопасность, обустройство площадок, уборку и инфраструктуру. Среди успешных новых проектов Середюк выделил кемеровскую «Пелену»: по его словам, фестиваль собрал более 200 тысяч посетителей.

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