Лесные службы Подмосковья ликвидировали все пожары сезона 2026 года в первые сутки. Их число и площадь сократились почти втрое по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин представил итоги пожароопасного сезона 2026 года на пятом заседании Мособлдумы в рамках «Часа правительства».

За сезон ликвидировали 44 лесных пожара на 28 га против 113 на 89 га годом ранее. Все возгорания потушили в первые сутки. Площадь пожаров составила 9% предельного показателя 2026 года. Лесные службы отработали 14 угроз перехода огня с соседних территорий, не допустив его распространения в лес.

Леса защищали 1 011 человек и 577 единиц техники. После объединения учреждений в 2025 году число привлекаемых к тушению почти удвоили. В 2026 году закупили 40 единиц техники — автоцистерны, универсальные и гусеничные тракторы.

Система из 147 камер обеспечила обнаружение 48% пожаров, жители сообщили о 39%, наземные патрули выявили 13%. Модернизация искусственного интеллекта сократила ложные срабатывания на 86% — с 5,7 до 0,8 млн.

План профилактики выполнили полностью: 6 тыс. км минерализованных полос и лесных дорог, 2 тыс. аншлагов, шлагбаумов и мест отдыха. Сплошные санитарные рубки провели на 678 га, выборочные — на 650 га, неликвидную древесину убрали на 3 697 га. За 10 месяцев состоялось 49 810 патрулирований. Взыскано 95,4 млн рублей штрафов — на 44% больше, чем годом ранее.

По вине людей произошло 84% лесных пожаров. Разъяснительная работа охватила почти 9 млн человек: проведено свыше 17 тыс. встреч и уроков, размещено более 34 тыс. публикаций в интернете и соцсетях. Также использовали телевидение, радио и печатные памятки.

«Работа продолжается. Главная задача — удерживать ситуацию с лесными пожарами под контролем, что невозможно без современных технологий и четкого управления», — подытожил Ларькин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря «умным» камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.