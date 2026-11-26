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Жителю Белова предъявили обвинение в убийстве пропавшей в 2002 году женщины

52-летнего жителя Белова обвинили в убийстве женщины, исчезнувшей почти четверть века назад. Следствие разыскивает второго фигуранта — ее супруга, сообщает Сiбдепо .

В марте 2002 года мужчина заявил в милицию об исчезновении жены. Правоохранители возбудили уголовное дело, но поиски не дали результатов.

«В 2006 году сотрудниками полиции была получена оперативная информация, что двое местных жителей убили женщину за пределами городского кладбища. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены костные останки», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Тогда эксперты не смогли установить личность погибшей. Позднее, в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет, генетическая экспертиза подтвердила: останки принадлежат пропавшей женщине.

Правоохранители задержали одного из предполагаемых соучастников. Он дал признательные показания и сообщил, что совершил преступление вместе с супругом погибшей. Обвиняемого отправили в следственный изолятор. Местонахождение второго фигуранта устанавливают.

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