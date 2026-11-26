Губернатор Илья Середюк обозначил основные направления развития Кузбасса: от поддержки угля и металлургии до обновления городов, сельского хозяйства и туризма, сообщает Сiбдепо .

Глава региона уточнил, что речь идет не о пяти конкретных стройках, а о стратегических направлениях работы.

«Первое — это поддержка и развитие наших основных отраслей: уголь, металл. Второе, на мой взгляд, — это те жилищные проекты, то комплексное развитие территорий, которые мы стартовали. Третье — это поддержка промышленного производственного потенциала, компетенции в которых в Кузбассе есть: научная база, подготовка кадров. Сельское хозяйство. И пятое — туризм», — перечислил Илья Середюк.

Власти планируют углублять переработку сырья в регионе. Они рассматривают строительство электростанции с улавливанием более 99% вредных веществ. Ее энергия может обеспечить центры обработки данных и инфраструктуру искусственного интеллекта.

Проекты комплексного развития территорий продолжат в Кемерове, Новокузнецке и Шерегеше. Власти поддержат машиностроение Юрги, Новокузнецка и Кемерова, а также переработку сельхозпродукции в области.

Промышленные экскурсии уже проводят 80 предприятий. Регион развивает событийный туризм, новые фестивальные и спортивные площадки.

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