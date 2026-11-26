В Кузбассе прорабатывают концепцию центров обработки данных в отработанных угольных разрезах. Об идее на прямой линии рассказал губернатор Илья Середюк, сообщает Сiбдепо .

Проектировщики работают над техническим решением для серверных стоек и оборудования искусственного интеллекта. Концепция предусматривает подземную железобетонную конструкцию с защитным покрытием сверху. Охлаждать оборудование планируют водой из подземных источников.

«На самом деле, мы не в шахтах предлагаем размещать искусственный интеллект и стойки, не в шахтах, а в открытых отработанных разрезах. Это, по сути, дом наоборот. У меня есть вот презентация по этому поводу. Строим железобетонные конструкции дома. Что это? Колонна, перекрытие, колонна, перекрытие. И так девять этажей. Вот переверните всю эту конструкцию вниз», — объяснил Илья Середюк.

После строительства территорию сверху хотят восстановить для сельского хозяйства. Это позволит не занимать технологической инфраструктурой поверхность, пригодную для обработки.

Площадки, сроки, стоимость и источники финансирования пока не определены. Губернатор отметил, что концепция требует отдельного обсуждения и подробной презентации.

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