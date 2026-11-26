Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Квинт» по признакам нарушения закона о рекламе. Поводом стала жалоба абонента на звонки с рекламой услуг связи без предварительного согласия, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В Московское областное УФАС России поступило обращение физического лица о входящих звонках с рекламой услуг связи на его абонентский номер. Заявитель указал на признаки нарушения закона о рекламе.

По итогам рассмотрения обращения управление возбудило дело в отношении ООО «Квинт» по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе. Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Если вина компании будет установлена, ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.