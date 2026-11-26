Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о включении ООО «Гефестстрой» в реестр недобросовестных поставщиков. Компания оспаривала решение, связанное с контрактом на ремонт жилых помещений администрации Талдомского городского округа, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

МБУ «Энергия» обратилось в Московское областное УФАС России с просьбой включить сведения об ООО «Гефестстрой» в реестр недобросовестных поставщиков. Поводом стал односторонний отказ от исполнения контракта на текущий ремонт жилых помещений администрации Талдомского городского округа Московской области.

По итогам рассмотрения обращения управление признало действия компании не соответствующими закону и решило включить сведения о ней в реестр. ООО «Гефестстрой» не согласилось с этим решением и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России. Номер дела — А40-115141/26.

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