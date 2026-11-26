Работники «Мособлэнерго» с января по октябрь 2026 года прошли повышение квалификации и профессиональную переподготовку. Обучение охватило 1093 человека и было направлено на повышение надежности и безопасности электроснабжения, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Обучение провели в частном учреждении дополнительного профессионального образования «Энергетический институт повышения квалификации «Мособлэнерго». Компания подвела промежуточные итоги работы по развитию кадрового потенциала.

Ключевым направлением стала подготовка оперативного и ремонтного персонала. Более 500 энергетиков прошли повышение квалификации и переподготовку по рабочим профессиям. Среди них — 109 электромонтеров оперативно-выездных бригад и 67 электромонтеров по ремонту и монтажу кабельных линий. Еще более 20 специалистов обучились обслуживанию подстанций, ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и другим направлениям.

Программу «Повышение срока службы силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена в электрических сетях 6–35 кВ» освоили 12 работников. Курс «Оперативно-диспетчерское управление электрическими сетями 0,4–110 кВ» прошли 38 специалистов. Такая подготовка помогает повысить эффективность работы с высоковольтным оборудованием, скорость реагирования и качество управления энергосистемой.

Обучение остается одним из приоритетов кадровой политики «Мособлэнерго». Его цель — укреплять профессиональный потенциал коллектива и обеспечивать надежную работу энергосистемы региона.

«Подготовка кадров — это инвестиция в надежность всей энергосистемы Подмосковья. В регионе этому направлению уделяют системное внимание: сотни специалистов прошли повышение квалификации и переподготовку, причем значительная часть обучения ориентирована на оперативную и ремонтную работу», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.