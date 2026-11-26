Дед Мороз и Снегурочка появились на площади Советов в Кемерове Общество сегодня в 16:06 Фото - © Антон Мелентьев | Газета «Кемерово»

В Кемерове рядом с главной елкой на площади Советов установили фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Фотографии сказочных героев появились в соцсетях, сообщает Сiбдепо.