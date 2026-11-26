Дед Мороз и Снегурочка появились на площади Советов в Кемерове
Фото - © Антон Мелентьев | Газета «Кемерово»
В Кемерове рядом с главной елкой на площади Советов установили фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Фотографии сказочных героев появились в соцсетях, сообщает Сiбдепо.
Фигуры дополнили небольшими деталями: Снегурочка держит фонарик, а на рукавице Деда Мороза сидит маленькая белочка.
Вокруг елки также появятся каток и ледовый городок. Мэрия рассчитывает приступить к оформлению площади после установления устойчивых морозов, ориентировочно 5–10 декабря.
По условиям контракта строители должны завершить ледовый городок к 15 декабря.
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