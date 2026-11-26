Покупатель участка может лишиться дома, если земля не предназначена для индивидуального жилищного строительства. Об этом предупредил зампред комитета по недвижимости Союза пиарщиков России Владимир Шмелев, сообщает АБН24 .

Эксперт пояснил, что эскроу-счета позволяют подрядчику получить деньги только после выполнения обязательств и передачи готового объекта. Однако финансовые гарантии не заменяют проверку законности строительства.

«Особое внимание необходимо уделять юридической проверке земельного участка и разрешительной документации. Несмотря на возможность поставить построенный дом на кадастровый учет в упрощенном порядке, это само по себе не гарантирует отсутствия правовых рисков. Полученное положительное уведомление о соответствии планируемого строительства установленным требованиям становится дополнительной защитой покупателя при возможных спорах относительно статуса земли. Поэтому перед приобретением участка рекомендуется требовать от продавца подачи уведомления о планируемом строительстве. Если уполномоченные органы выдают отказ, необходимо изучить указанные причины и провести правовую экспертизу, чтобы определить, можно ли устранить нарушения в рамках действующего законодательства», — пояснил Шмелев.

Он также рекомендовал выяснять, кто и за чей счет построит инфраструктуру поселка. Иначе расходы могут лечь на жителей.

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