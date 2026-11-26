Эксперт Шмелев предупредил о риске сноса дома при покупке земли под застройку
Покупатель участка может лишиться дома, если земля не предназначена для индивидуального жилищного строительства. Об этом предупредил зампред комитета по недвижимости Союза пиарщиков России Владимир Шмелев, сообщает АБН24.
Эксперт пояснил, что эскроу-счета позволяют подрядчику получить деньги только после выполнения обязательств и передачи готового объекта. Однако финансовые гарантии не заменяют проверку законности строительства.
«Особое внимание необходимо уделять юридической проверке земельного участка и разрешительной документации. Несмотря на возможность поставить построенный дом на кадастровый учет в упрощенном порядке, это само по себе не гарантирует отсутствия правовых рисков. Полученное положительное уведомление о соответствии планируемого строительства установленным требованиям становится дополнительной защитой покупателя при возможных спорах относительно статуса земли. Поэтому перед приобретением участка рекомендуется требовать от продавца подачи уведомления о планируемом строительстве. Если уполномоченные органы выдают отказ, необходимо изучить указанные причины и провести правовую экспертизу, чтобы определить, можно ли устранить нарушения в рамках действующего законодательства», — пояснил Шмелев.
Он также рекомендовал выяснять, кто и за чей счет построит инфраструктуру поселка. Иначе расходы могут лечь на жителей.
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