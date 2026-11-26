Коммунальщики столицы справятся с последствиями снегопада, а в регионах многое зависит от погоды, считает депутат Госдумы Светлана Разворотнева, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам первого зампреда комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Москва повысила зарплаты дворникам и увеличила парк уборочной техники.

«В Москве все стабильно. За уборку межквартальных проездов отвечает ГБУ „Жилищник“. Их софинансирует город, закупает технику, реагенты. Автомобильными дорогами занимается ГБУ „Автомобильные дороги“. Там тоже большое количество техники и реагентов. Управление централизованное, практически отсутствуют какие-то уголки города, за которые никто не отвечает — уборка абсолютно всех территорий, мостов, прилегающих к зданиям кусков, площадей перед метро закреплена за конкретными организациями. Вся эта информация стекается в ГБУ „МАЦ“. Там за этим в режиме реального времени следят представители городских служб и префектуры. То есть здесь достаточно четкая организация работы», — рассказала Разворотнева.

В регионах управляющим компаниям зачастую не хватает денег на уборку дворов, а городам — ресурсов для других территорий. Низкие зарплаты и дефицит кадров осложняют работу.

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