В России с 1 марта 2027 года ужесточат медпроверки водителей

С 1 марта 2027 года при получении и продлении водительских прав будут учитывать историю болезни из государственных медицинских баз. Изменения коснутся всех водителей, сообщает «Вечерняя Москва» .

При выявлении заболевания, несовместимого с вождением, человеку предложат пройти комиссионное дообследование, рассказал автоюрист Лев Воропаев. Медицинские данные водителей будут поступать в Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), к которой имеет доступ Госавтоинспекция.

«Если в ходе него подтвердится, что у человека есть заболевание, при котором нельзя управлять транспортным средством, эта информация отразится в ЕГИСЗ. ГИБДД на основании этих данных прекратит действие водительского удостоверения вне зависимости от возраста человека», — пояснил эксперт.

По словам Воропаева, людям старше 65 лет предстоит более тщательный осмотр: у них чаще встречаются заболевания, опасные с точки зрения вождения. Например, неврологические нарушения могут снижать концентрацию внимания. Эксперт объяснил дополнительные проверки стремлением государства снизить аварийность на дорогах.

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