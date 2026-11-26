Сотрудники Лимнологического института Сибирского отделения РАН обнаружили в воде Байкала и водохранилищ Ангары цианобактерии, выделяющие токсичные для людей и животных токсины. На отдельных участках их содержание превысило допустимые пороги Всемирной организации здравоохранения в сотни раз, сообщает газета «Известия» .

Как рассказала изданию руководитель лаборатории водной микробиологии ЛИН СО РАН Ольга Белых, речь идет о двух группах ядовитых веществ — микроцистинах и сакситоксинах. Первые при попадании в организм провоцируют интоксикацию и разрушают ткани печени, а вторые являются нейротоксинами. Они блокируют передачу импульсов между нейронами, что чревато развитием паралича и гибелью.

Ученый отметила, что прежде этой угрозе не уделяли должного внимания из-за репутации Байкала как водоема с кристально чистой водой, тогда как цветение цианобактерий обычно связывают с загрязненными реками и озерами. Однако экспедиционные пробы сперва показали наличие в воде генетических следов токсинообразующих бактерий, а затем в самой толще воды и донных отложениях выявили и опасные химические соединения.

По словам Белых, основная глубоководная часть озера остается чистой, однако у берегов, где концентрируются отдыхающие, уровень токсинов способен в разы превосходить безопасные значения. Наибольшую активность опасные микроорганизмы проявляют в популярных у туристов акваториях: в проливе Малое Море, Чивыркуйском и Баргузинском заливах, Посольском соре и заливе Провал.

Среди главных причин вспышки цветения специалист выделила сброс плохо очищенных сточных вод из прибрежных поселков и с турбаз. Кроме того, интенсивному размножению бактерий способствуют прогрев мелководья, штиль и отсутствие течения.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.