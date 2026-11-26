Ветераны СВО из Мытищ, Королева и Пушкино 25 ноября приняли участие в турнире по бильярду в мытищинском клубе «Классик», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Бильярдный клуб «Классик» в Мытищах более двух лет бесплатно приглашает ветеранов СВО на занятия. За это время сообщество выросло и вышло за пределы городского округа.

Инициатором турнира 25 ноября стал председатель федерации бильярдного спорта Мытищ Андрей Тягачев. Его поддержали администрация муниципалитета, совет депутатов и ассоциация ветеранов СВО. В соревнованиях участвовали ветераны из Мытищ, Королева и Пушкино.

Председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов подчеркнул, что турниры продолжатся и к ним будут присоединяться спортсмены из других городов.

«Это уже не первый турнир. Важно, что ребятам нравится наш вид спорта, его эмоции, возможность преодоления в любой ситуации. А главное — это общение между людьми, которые прошли тяжелые испытания и в нашем клубе могут не просто посидеть, поговорить, но и поиграть в бильярд», — отметил Андрей Тягачев.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.