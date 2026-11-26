Семейный адвокат Евгения Мазка выступила за снятие с эфира реалити-шоу о ранней беременности. Она считает такой формат несовместимым с семейными и нравственными ценностями, сообщает Общественная Служба Новостей .

Депутат Нина Останина на прошлой неделе заявила о намерении обсудить запрет подобных передач на заседании профильного комитета Госдумы. По ее мнению, телевидение должно показывать положительный образ семьи. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко сообщил об аналогичных просьбах граждан.

Мазка отметила, что беременная девушка вправе рассчитывать на поддержку близких и конфиденциальность разговора с ними. Адвокат также призвала учитывать интересы ребенка: подробности его рождения станут известны посторонним. Она поддержала отказ от сцен публичного унижения подростков.

«При этом о ранней беременности стоит говорить открыто. Для девушки, которая боится рассказать о беременности дома, гораздо ценнее увидеть, как начать этот разговор, где получить помощь и как продолжить учебу после рождения ребенка. Об этом можно рассказать, сохранив за семьей право оставить самое личное за кадром», — подчеркнула Мазка.

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