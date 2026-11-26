Экономист Зайнуллин заявил о победе РФ в экономическом противостоянии с Западом

Экономист Сергей Зайнуллин считает, что Россия выдержала санкционное давление и понесла меньший ущерб, чем ее западные оппоненты, сообщает Общественная Служба Новостей .

Профессор кафедры рекламы Университета «Синергия» Сергей Зайнуллин связал устойчивость экономики с поддержкой промышленности правительством Михаила Мишустина, государственными заказами и способностью бизнеса перестраиваться.

«Как ни парадоксально, санкции сыграли нам на руку. После первой мощной волны санкций в 2014 году Россия стала активно заниматься импортозамещением в сельском хозяйстве. Благодаря этому Россия вышла на первое место среди экспортеров зерновых и многих других агрокультур. При этом стране удалось снизить зависимость от иностранных поставок материалов, комплектующих, семенного фонда», — рассказал Зайнуллин.

По оценке экономиста, важную роль сыграло перенаправление поставок ресурсов в Китай, Индию и страны Юго-Восточной Азии. Средняя Азия, Турция и Ближний Восток стали посредниками в торговле с западными странами.

При этом Зайнуллин допустил, что Россия завершит 2026 год с небольшим экономическим спадом из-за влияния глобального кризиса.

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