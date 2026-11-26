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Сотрудники Талдомского филиала «Мособллеса» и волонтеры городского округа доставили гуманитарный груз военнослужащим в Белгородскую область и помогли обустроить быт, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Сотрудники лесопожарной станции первого типа «Талдом» Талдомского филиала ГАУ МО «Мособллес» вместе с волонтерами городского округа передали бойцам маскировочные сети, лесоматериалы, кровати для госпиталя, продукты и предметы первой необходимости.

Лесничие и лесные пожарные также помогли военнослужащим обустроить быт, решить хозяйственные вопросы и поддержали их добрыми словами.

«Мы считаем своим долгом поддерживать тех, кто сегодня защищает интересы нашей страны», — отметил начальник ЛПС-1 Талдомского филиала ГАУ МО «Мособллес» Максим Рябов.

Такие поездки стали регулярными. Лесничие отправляют на передовую стройматериалы и вещи первой необходимости, помогают бойцам обустраивать быт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.