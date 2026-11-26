VIII Агропромышленный форум «Молоко России — 2026» проходит с 24 по 26 ноября в Сергиево-Посадском округе. Он объединил представителей власти, молочных хозяйств, перерабатывающих предприятий, отраслевых объединений и экспертов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В деловой программе форума участвуют молочные хозяйства Подмосковья. Мероприятие поддержали Минсельхоз России, Минсельхозпрод Московской области, Торгово-промышленная палата РФ, Российская академия наук и Российский союз предприятий молочной отрасли.

Подмосковье занимает лидирующие позиции в стране по переработке молока: мощности превышают 3 млн тонн в год. Для их обеспечения регион развивает собственную сырьевую базу.

«Для этого мы поддерживаем производителей молока, развитие племенного животноводства и реализацию инвестиционных проектов», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

В 2026 году на поддержку племенного животноводства предусмотрено около 1,8 млрд рублей, на производство молока — более 1,1 млрд рублей. Средства помогают обновлять поголовье, повышать продуктивность и укреплять производственную базу.

В марте ферма ООО «МТФ Елгозино» в Клину получила разрешение на ввод. Комплекс на 800 голов позволит увеличить выпуск молока на 9,6 тыс. тонн в год. Летом в Домодедове запустили ферму АО «Племзавод «Повадино»» на 1 200 голов проектной мощностью 14 тыс. тонн в год. Новые комплексы также создают рабочие места.

Еще три проекта закрепили соглашениями на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2026 года. Они позволят увеличить поголовье более чем на 5,7 тыс. голов, а ежегодное производство молока — более чем на 39 тыс. тонн.

В Щелкове КФХ «Ферма Цветковых» планирует комплекс на тысячу голов мощностью 10 тыс. тонн молока в год. Компания «Сельхозпродукты» построит в Зарайске ферму на 2,4 тыс. голов мощностью свыше 23,7 тыс. тонн. Совхоз «Головково» реализует проект фермы на 2,3 тыс. голов мощностью 6 тыс. тонн в год.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.