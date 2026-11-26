Праздничный вечер к 65-летию Дворца культуры «Родина» пройдет 27 ноября в 18:00 в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Гостей ждут театрализованная музыкальная постановка и лотерея с ценными призами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставочный комплекс «Артишок» в парке культуры и отдыха имени Льва Толстого 27 ноября примет тематический вечер, посвященный 65-летию Дворца культуры «Родина». Начало — в 18:00.

Творческие коллективы дворца представят театрализованную музыкальную постановку о его прошлом, настоящем и будущем. На сцене встретятся разные поколения артистов, а программа объединит музыку, танец и театральное искусство.

Вечер посвятят людям, которые на протяжении 65 лет создавали и продолжают создавать историю «Родины». Праздник призван объединить поколения и напомнить о значении творчества в жизни города.

В завершение организаторы подведут итоги юбилейной акции «Родина в городе» и проведут большую лотерею с ценными призами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.