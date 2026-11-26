Депутаты округа Сергей Слепов и Геннадий Коротеев поздравили гостей концерта с наступающим Днем матери.

Перед зрителями выступили юные артисты вокальной студии «Солнечный зайчик» под руководством Татьяны Чернецовой и студии академического вокала PRIMA, которой руководит Татьяна Родина. Участники Экспериментальной театральной студии «Возможно» под руководством Марии Баскаковой прочитали стихи о любви к матери.

Завершил программу младший состав ансамбля гитаристов «Музыкальная лаборатория» под руководством Оксаны Белобородовой. Зрители поддержали исполнителей аплодисментами и пели вместе с ними знакомые мелодии.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.