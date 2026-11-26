Глава Химок Инна Федотова и представители профильных ведомств рассмотрели более 60 обращений жителей на выездной администрации в микрорайоне Сходня 25 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече участвовали профильные заместители главы Химок, представители Минчистоты и Минэнерго Подмосковья, управлений администрации, ресурсоснабжающих организаций и депутаты. Жители задали вопросы о ЖКХ, благоустройстве, социальном обеспечении, безопасности и других сферах.

«Обращений поступило немало, и за каждым стоит вопрос, который напрямую влияет на повседневный комфорт людей. Так, жительницы Фирсановки подняли темы нехватки магазинов в микрорайоне и водоотведения из пруда рядом со станцией. По этому вопросу проведем встречу со специалистами РЖД. Представители квартала Ивакино обратились с вопросом беспрепятственного проезда по дороге, проходящей через частный участок», — отметила глава Химок Инна Федотова.

По каждому обращению жители получили подробные разъяснения. Профильным службам поставили задачи и установили конкретные сроки исполнения.

Выездные администрации в Химках продолжат работу. На таких встречах жители могут напрямую обратиться к главе округа, его заместителям и руководителям профильных подразделений, а также получить консультации сразу нескольких специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.