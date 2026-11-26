Марина Алехина 25 ноября получила ключи от новой квартиры в микрорайоне Мамонтовка в Пушкино по программе переселения из аварийного жилья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель главы Пушкинского округа Людмила Конопатченкова вручила Марине Алехиной ключи от квартиры в доме на улице Гоголевской. Дом построили в 2024 году специально для переселения жителей аварийного фонда. Квартира полностью готова к заселению: выполнен ремонт, установлены сантехника, двери и пластиковые окна.

Сейчас в округе переселяют жителей домов, признанных аварийными после 2017 года. Дом № 5 на улице Речной, где ранее проживала Марина Алехина, включили в этот список в 2021 году.

По программе переселения в округе также построили дома на улице Октябрьской в Пушкино и на улице Краснофлотской в Красноармейске. Кроме того, администрация закупает квартиры на вторичном рынке. Переселение из аварийного жилья остается одним из приоритетных направлений ее работы по улучшению жилищных условий граждан.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.