Концерт «Самая прекрасная из женщин» состоялся 25 ноября в школе «Флагман» в Химках. Праздник ко Дню матери собрал около 150 гостей — мам, бабушек, учителей и учеников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

25 ноября в школе «Флагман» в Химках прошел праздничный концерт «Самая прекрасная из женщин», приуроченный ко Дню матери. Его посетили около 150 человек — мамы, бабушки, учителя и ученики.

На сцене выступили творческие коллективы городского округа. Участники посвятили номера матерям, выразив им любовь и благодарность.

Концерт продолжил школьную традицию говорить о ценности семьи и роли матери в жизни человека. Праздник также стал поводом напомнить о важности уважения к труду женщины, который часто остается незаметным.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.