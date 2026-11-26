Конкурсный отбор в новый состав молодежного парламента при совете депутатов Наро-Фоминского округа завершился 25 ноября. Заявки подали 42 человека в возрасте от 14 до 35 лет, итоги объявят 27 ноября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кампания по отбору в молодежный парламент при совете депутатов Наро-Фоминского округа вызвала рекордный интерес: заявки подали 42 кандидата в возрасте от 14 до 35 лет. Это создало высокую конкуренцию за места в совещательном органе.

Особенностью отбора стало взросление аудитории кандидатов. Раньше участие привлекало преимущественно школьников, а в этом году заявки также подали молодые специалисты, старшекурсники ведущих вузов и начинающие профессионалы разных сфер. Значительную долю претендентов составляют люди старше 21 года.

Заместитель председателя окружного совета депутатов Борис Прохоров отметил качественный рост состава участников.

«Это значит, что в парламент идут не только школьники и студенты, но и те, у кого уже есть жизненный опыт, кто понимает реальные проблемы округа и готов предлагать взвешенные, рабочие решения», — сказал он.

Итоги отбора подведут 27 ноября 2026 года. Члены нового состава в течение двух лет будут представлять интересы молодежи на уровне местного самоуправления. Им предстоит реализовывать идеи, направленные на развитие округа и поддержку молодежных инициатив.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.