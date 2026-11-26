Школьницы Елизавета Пискунова и Александра Федотова из Наро-Фоминского округа стали победительницами Всероссийского конкурса «Юная краса ЖКХ». Итоги подвели 24 ноября 2026 года в Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всероссийский конкурс «Юная краса ЖКХ» направлен на вовлечение подрастающего поколения в решение вопросов благоустройства, экологии и создания комфортной городской среды. В 2026 году на него поступило около 800 заявок со всей России. Проекты двух школьниц Наро-Фоминского округа вошли в число лучших на федеральном уровне.

Елизавета Пискунова, лидер эковолонтерского движения «Зеленый патруль», представила проект «Ландшафтный дизайн школьного двора». Его куратором стала Анжела Ткалич. Работа предлагает экологичные решения для превращения пришкольной территории в пространство для отдыха и обучения. Движением «Зеленый патруль» руководит Елена Павицкая.

Ученица Васильчиновской средней школы Александра Федотова подготовила проект «Птичья столовая — необъятное поле открытий» вместе с наставником, преподавателем биологии Ириной Феценко. Работа сочетает заботу об окружающей среде с исследовательским подходом и предлагает способы поддержки экосистемы зимой.

Администрация округа и профильные ведомства поблагодарили победительниц и их наставников за труд, идеи и активную гражданскую позицию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.