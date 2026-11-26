Сбер представил на AI Journey GigaChat 4 37B — компактную языковую модель нового поколения. Она сохраняет ключевые возможности флагмана: умеет рассуждать, самостоятельно работать в агентных средах (харнессах) и обрабатывать до миллиона токенов контекста. Подключенная к харнессу, модель работает как полноценный ИИ-агент: вызывает инструменты, маршрутизирует запросы, извлекает данные и анализирует документы.

Для запуска модели достаточно одной-двух видеокарт. Веса модели опубликованы под некоммерческой лицензией для физических лиц, а протестировать ее можно в сервисе для проверки ИИ-гипотез GigaPlatform AI Studio. В дальнейшем модель станет частью умного распределения задач в ИИ-помощнике ГигаЧат. Для бизнеса новая модель будет доступна в каталоге платформы Evolution Foundation Models.