Коммунальные службы и управляющие компании Павловского Посада и Электрогорска устраняют последствия обильного ноябрьского снегопада. В уборке задействованы более 100 дворников и 45 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рабочие расчищают дворовые проезды, тротуары и пешеходные дорожки, обрабатывают их противогололедными материалами. Особое внимание уделяют подходам к школам, детским садам, поликлиникам, другим социальным учреждениям и остановкам общественного транспорта.

За уборку дворов отвечают управляющие компании. Администрация Павлово-Посадского округа ежедневно контролирует ход, качество и своевременность работ.

Сообщить о неубранном снеге или необработанных пешеходных дорожках можно по телефону горячей линии главы округа: 2-99-03. Жителей призывают соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.

«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.