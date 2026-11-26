сегодня в 15:08

Дорожники отремонтировали искусственные неровности на 10 дорогах региональной сети после обследования Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сотрудники Мосавтодора выявили поврежденные искусственные неровности при обследовании региональной дорожной сети. Дорожники оперативно восстановили их на 10 дорогах.

Работы провели в Луховицах у остановки «Репинский пруд», в микрорайоне Ожерелье в Кашире у остановки «Школа № 5», на Армейской улице в Кубинке Одинцовского округа и на улице Бондарева в Дзержинском в Люберцах.

Также искусственные неровности отремонтировали в поселке Василево и селе Трехсвятское в Дмитрове, деревне Иванцево в Орехово-Зуеве, деревне Кобылье в Зарайске, поселке Новоселки в Кашире и поселке Архангельское в Красногорске.

Обследование дорожной сети проводят еженедельно. Качество ремонта оценивают с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья публикуют в официальном канале Минтранса региона в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.