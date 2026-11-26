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Семь педагогов Химок вышли в финал конкурса «Дефектолог года — 2027»

Семь педагогов стали финалистами муниципального этапа конкурса «Дефектолог года — 2027» в Химках. Очный тур завершился 26 ноября, а заключительный этап пройдет в декабре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники очного тура провели открытые занятия и представили авторские методики и современные практики работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс направлен на развитие инклюзивного образования в Химках, поддержку инициатив педагогов и распространение эффективных коррекционно-развивающих практик.

«Работа дефектолога требует не только глубоких профессиональных знаний, но и особой чуткости, терпения и умения найти подход к каждому ребенку», — отметила начальник управления по образованию администрации Химок Ирина Болгова.

Она также подчеркнула важность профессионального развития педагогов, обмена опытом и внедрения новых методик.

В финал вышли семь педагогов: Татьяна Худякова из школы № 30, Ирина Владимирская из школы «Флагман», Анна Фокина из лицея № 10, Софья Рыбина из лицея № 12, Мария Прошина из гимназии № 23, Татьяна Золотова из «Школы равных возможностей» и Наталья Сибирякова из школы № 1.

В декабре жюри определит победителя муниципального этапа. Он получит возможность представить Химки на региональном этапе конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.