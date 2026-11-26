В Москве нетрезвый мужчина постучал по патрульной машине ДПС и попал под суд

В столице суд привлек к административной ответственности местного жителя, который в нетрезвом виде постучал по служебному автомобилю ДПС. Он пытался обратить внимание инспекторов на их якобы неправильную парковку, сообщает Telegram-канал « Осторожно, Москва ».

Случай произошел в позднее вечернее время 21 ноября. Согласно данным канала, 35-летний Алексей С., находясь на улице под воздействием алкоголя, обратил внимание на припаркованный спецавтомобиль ДПС.

Он счел, что транспортное средство якобы оставлено с нарушением ПДД. Желая донести это до сотрудников ГАИ, горожанин несколько раз постучал по корпусу патрульной машины.

Находившиеся внутри правоохранители вышли из автомобиля, но итогом общения стало составление протокола на самого прохожего. Во время разбирательства в суде мужчина уверял, что не нанес никакого ущерба государственному имуществу. Свое поведение оправдывал сильным нервным напряжением из-за разлада в семье и серии хирургических вмешательств, которые перенес его ребенок.

Выслушав доводы фигуранта, суд все же усмотрел в его действиях состав мелкого хулиганства. Мужчине назначили штраф.

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