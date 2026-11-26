Образовательный центр «Лидер» 24 и 25 ноября в третий раз принял стажировочную площадку проекта «Предшкола: стандарт детского сада». В ней участвовали 50 педагогов Ленинского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В образовательном центре «Лидер» Ленинского городского округа прошла стажировка для 50 педагогов по проекту «Предшкола: стандарт детского сада». Участники познакомились с опытом коллег и обсудили современные подходы к подготовке детей к школе.

«Программа была насыщенной и практико-ориентированной: открытые занятия, мастер-классы, образовательные экскурсии. Такой формат позволяет не только познакомиться с современными методиками подготовки детей к школе, но и сразу обсудить их применение, задать вопросы коллегам и скорректировать собственную практику», — отметила начальник управления образования администрации Ленинского городского округа Наталия Киселева.

Старший воспитатель Анастасия Крутобережская, руководитель стажировочной площадки, провела для гостей видеотур по детскому саду и представила развивающую среду учреждения. Затем педагоги посетили открытые занятия по разным направлениям.

На мастер-классах участники обсудили использование интерактивного оборудования и диагностику уровня сформированности математических представлений у старших дошкольников. Программу продолжили образовательная экскурсия, обсуждение результатов и обмен мнениями.

В администрации отметили, что педагоги получили практические навыки предшкольной подготовки воспитанников. Такие встречи помогают распространять лучшие педагогические практики и повышать качество дошкольного образования в муниципалитете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.