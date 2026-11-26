Глава Электростали Филипп Ефанов 25 ноября встретился с матерями и женами участников специальной военной операции в преддверии Дня матери. Участники обсудили поддержку семей и помощь военнослужащим, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Филипп Ефанов за чашкой чая выслушал матерей и жен участников специальной военной операции и ответил на их вопросы. Часть обращений глава пообещал дополнительно проработать с коллегами и вернуться с решением. Основными темами стали социальная адаптация, реабилитация, профессиональное переобучение и трудоустройство военнослужащих.

В Электростали эту работу ведут комплексно. На базе центра поддержки работают местное отделение ассоциации ветеранов СВО, объединяющее 105 бойцов, и социальные координаторы фонда «Защитники Отечества». Они помогают решать индивидуальные вопросы военнослужащих и их близких, а также координируют различные направления поддержки.

Особое внимание уделяют гуманитарной помощи. Волонтеры центра вместе с жителями и предпринимателями собирают и отправляют необходимые грузы бойцам на передовую.

За четыре года работы в центр обратились более 530 семей, поступило свыше 3 тыс. обращений. Около 300 семей поддерживают постоянную связь с его сотрудниками.

Филипп Ефанов поздравил женщин с наступающим Днем матери, пожелал им крепкого здоровья, душевного тепла и скорейшего возвращения близких домой с Победой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.