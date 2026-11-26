Красная икра на Дальнем Востоке подорожала втрое за десять лет

За январь 2016-го — январь 2026 года килограмм красной икры на Дальнем Востоке подорожал с 2,9 до 8,7 тысячи рублей. Изменение цен по данным Росстата сравнил «ФедералПресс» .

Шоколад в Дальневосточном федеральном округе подорожал с 834 до 2,1 тысячи рублей за килограмм, рыбные деликатесы — с 1 тысячи до 2,5 тысячи. В Приморье шоколад вырос в цене с 820 рублей до 2,4 тысячи, а икра — с 3,1 до 8,9 тысячи рублей.

Килограмм вареной колбасы в округе подорожал с 369 до 724 рублей, полукопченой и варено-копченой — с 445 до 928 рублей. Десяток яиц вырос в цене с 81 до 139 рублей, килограмм картофеля — с 45 до 77 рублей, майонеза — со 197 до 447 рублей.

Некоторые продукты дорожали быстрее, чем в среднем по России. Так, шоколад в Приморье прибавил почти 198% против 107% по стране. При этом рост цен на икру в округе составил около 202%, а по России — 213%.

Старший преподаватель кафедры экономики и финансов Московского областного филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Александр Кудряшов отметил: высокие цены сами по себе не означают более быстрого подорожания или снижения доступности продуктов для жителей.

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