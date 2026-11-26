Трагедия в Вологде: что известно о семье, в которой от истощения умерла пятилетняя девочка

В материале РИАМО — о том, что известно о семье, где умерла маленькая девочка.

Что произошло в многодетной семье в Вологде

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В Вологде умерла пятилетняя девочка из многодетной семьи. По версии следствия, причиной стало истощение. Ее семилетний брат оказался в реанимации, остальных детей увезли в областную больницу. Семья с 2020 года состояла на профилактическом учете, но, как считают в Следственном комитете, помощь ей так и не оказали. Возбуждены два уголовных дела: о смерти ребенка и о бездействии чиновников.

О трагедии стало известно 26 ноября. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов написал, что держит ситуацию на контроле с вечера 25-го. По его словам, осмотр квартиры показал, что условия для жизни детей были ненадлежащими.

В управлении СК по Вологодской области сообщили, что пятилетняя девочка скончалась в состоянии истощения, а ее семилетний брат госпитализирован в таком же состоянии.

Остальных детей передали в областную больницу.

Сколько детей было в семье и что известно об их состоянии

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По данным следствия, в семье воспитывались 12 детей, из них 11 несовершеннолетних.

Старшему сыну 20 лет, и он давно жил отдельно. Остальные дети жили с родителями в квартире площадью около 50 квадратных метров.

Региональный Минздрав назвал состояние семилетнего мальчика стабильным, он находится в отделении реанимации. Остальные дети под круглосуточным наблюдением врачей.

Что уже известно по делу о гибели ребенка

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По версии регионального СК, семья жила в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях, а законные представители не обеспечивали детям должный уход. Должностные лица органов профилактики, как сказано в сообщении, вовремя мер не приняли. Из-за этого, по версии следствия, пятилетняя девочка и скончалась.

В настоящее время родители задержаны, завтра им изберут меру пресечения по факту необеспечения должного ухода за детьми.

Возбуждены два дела. Первое по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии). Второе по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Расследование поручено первому отделу по расследованию особо важных дел областного следственного управления. Назначены судебные экспертизы, допрашивают чиновников, медиков и родственников. Решается вопрос об изъятии детей из семьи. Областная прокуратура проводит проверку.

Что известно о родителях и условиях жизни семьи

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Источник «Известий» рассказал, что родителям по 38 лет. У семьи есть собственная квартира, отец постоянно работает и алкоголем не злоупотребляет. Мать, по этим данным, с трудом передвигается и не справляется с уходом за детьми. После рождения младшего ребенка в этом году ей сделали операцию на маточных трубах.

Там же сообщается, что семья получала пособия более 200 тысяч рублей в месяц. С 2020 года семьей занималось подразделение по делам несовершеннолетних из-за антисанитарии в квартире, с родителями не раз проводили профилактические беседы.

Mash пишет, что после рождения пятого ребенка в 2020 году родители отдалились от родных. Они ссылались на занятость, отказывались от помощи и не звали никого в дом. По этим данным, отец работал водителем на «КамАЗе».

Соседи рассказали тг-каналу Mash, что дети всегда ходили голодные, питались только в школе и несколько раз оставались на второй год. Один из мальчиков три раза не мог выпуститься из девятого, у его сестры были такие же проблемы с учебой. Как утверждают местные жители, девочка ходила в школу во дворе для того, чтобы поесть и куда-то выбраться.

BAZA пишет, что родители отказывались платить за коммуналку и накопили долги более чем на полмиллиона — приставы возбудили восемь исполнительных производств. Еще около 170 тысяч рублей семья должна по кредитам. Остальное — имущественные взыскания, административный штраф и исполнительские сборы.

Какие сигналы могли указывать на проблемы в семье

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По данным Mash, сотрудники детского сада увидели у одного из детей следы побоев и пытались попасть в квартиру, но их не пускали около месяца. Заведующая и воспитатели, как утверждается, не раз обращались в опеку.

Как отреагировали власти и депутаты на трагедию в Вологде

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Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что поручила подготовить запросы в органы опеки и к уполномоченному по правам ребенка региона. Она задала вопрос: «Куда смотрели органы опеки?» По ее словам, опека должна не только проверять, но и помогать семьям.