Жительница Верхнеуслонского района Республики Татарстан обратилась за помощью в социальных сетях. Она попросила максимально распространить историю о жестоком убийстве ее домашней собаки по кличке Юки в деревне Клянчино.

По словам хозяйки животного, семья переехала в этот населенный пункт около месяца назад. Утром 23 ноября в 11:20 питомец, как обычно, проводил девушку, когда она уезжала по делам. Вернувшись домой около 17:00, россиянка не обнаружила собаку во дворе, но сперва решила, что Юки ушла к соседям — друзьям семьи.

В 21:00 она списалась с ними и узнала, что питомца там нет. Спустя час девушка вышла на улицу позвать собаку, однако в ответ была тишина, и хозяйка предположила, что та все же заночевала на соседнем участке.

Утром 24 ноября, в 07:20, еще до выхода детей в школу и отъезда жителей на работу, россиянка вновь вышла на поиски, но вокруг стояла полная тишина. Обычно животное кормили в 9:00, и именно в это время собаку обнаружили в мусорном баке.

По описанию владелицы, измученное тело Юки было полностью в крови, покрыто множественными рваными ранами, а на шее находилась удавка. Девушка предположила, что ночью неизвестный истязал животное, нанес ему рваные раны, а когда собака находилась при смерти, повесил ее. Затем утром выбросил в контейнер как обычный бытовой мусор.

Хозяйка достала питомца из бака, отнесла домой и вызвала сотрудников полиции для возбуждения уголовного дела. Тело собаки направили на экспертизу и вернули спустя несколько часов. Семья продолжает ожидать официального заключения специалистов.

В своем видеообращении россиянка подчеркнула, что Юки была очень доброй, понимающей собакой и преданным компаньоном, не заслужившим подобной участи. Она призвала придать случившемуся максимальный общественный резонанс, чтобы виновный понес наказание. Девушка добавила, что человек, способный на такую жестокость по отношению к животному, представляет угрозу и для людей.

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