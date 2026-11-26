Госдума одобрила законопроект, по которому поступать в вуз без вступительных испытаний смогут только победители школьных олимпиад. Призеры этой льготы лишаются: им теперь положены лишь максимальные баллы ЕГЭ по предмету, отвечающему профилю олимпиады. Как это отразится на школьниках и рынке подготовки, рассказала РИАМО академический директор онлайн-школы «100балльный репетитор» Алена Боева.

Решение, по ее оценке, предсказуемо: проблема копилась годами, бюджетные места массово занимали олимпиадники, а стобалльники оставались за бортом. Это попытка уравнять абитуриентов.

Однако психологическое давление вырастет на тех, кто рассчитывал занять бюджет без БВИ и теперь пересматривает планы. Призерам хватало базового балла, чтобы подтвердить диплом, а теперь подготовка может расшириться: если использовать олимпиаду для 100 баллов по профильному ЕГЭ или зачета на ДВИ, по остальным предметам все равно придется набирать высокие. Форматы подготовки к ЕГЭ и олимпиадам разные, и напряжение сохранится до самой сдачи экзаменов.

Реформа может увеличить расходы семей. Призерам нужны высокие баллы по непрофильным предметам, а значит, потребуются дополнительные вложения в подготовку. Растут и ставки для олимпиадников: за победу придется платить серьезнее, а репетиторы, готовящие к олимпиадам, могут поднять цены — они и так традиционно высокие.

В выборе олимпиад многое решит стратегия поступления. Если цель — попасть на бюджет в любой вуз, возможен сдвиг к более «простым» соревнованиям. Для конкретной специальности непрофильная олимпиада рискованна: диплом победителя есть, а соответствие профилю программы определяет вуз.

Альтернатива для школьника — вообще отказаться от олимпиадного пути и сосредоточиться на ЕГЭ и ДВИ, отметила эксперт.

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