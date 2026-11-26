Жители и гости Подмосковья смогут посетить мастер-классы, семейные игры, викторины и интерактивные программы ко Дню матери 27 и 29 ноября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

27 ноября на 32 парковых территориях пройдет программа «Заботливые руки: День любви и тепла», которая объединит 58 активностей.

В парке «Ривьера» Можайского муниципального округа организуют спортивно-игровую программу «Пока мама на работе». Дети поучаствуют в эстафетах, посвященных домашним заботам, и сделают открытки в виде букетов из сердечек.

В Зарайском центральном парке культуры и отдыха проведут акцию-встречу «Минута нежности» с фотосессией со сказочным героем, беседу «Разговор о важном» с видеороликом о семейных ценностях и викториной. На мастер-классе «Подарок любимым» участники создадут сувениры в технике аппликации-паспарту.

В парке Мира в Коломне программа «Мамин день» включит угадывание известных мам из сказок, книг и фильмов и «Битву поколений»: мамы расшифруют молодежный сленг, а дети — слова из детства родителей. Затем пройдут музыкальный интерактив «Мелодии маминого сердца» и танцевальный флешмоб «Главная нота».

29 ноября программа «Для милых мам» объединит 102 активности на 50 парковых территориях.

В парке «Раздолье» Одинцовского округа подготовят анимацию «Вальс для милых мам», мастер-класс визажиста, чаепитие, аквагрим и конкурс «Моя мама самая...». Гости смогут сделать подарки и украшения, нарисовать цветы акварелью.

В парке «Елочки» в Домодедове мамы и дети попробуют узнать друг друга по прикосновениям рук в игре «Теплые мамины ручки». Также участники угадают блюда по изображениям ингредиентов и разгадают слова и фразы в картинках.

В Городском парке Красногорска пройдут мастер-класс по созданию открыток, анимация «Какая мама хозяюшка?» и викторина «Что умеет моя мама?».

Мероприятия направлены на укрепление семейных ценностей и совместный досуг. Информационную поддержку оказывают министерство культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк». Возрастная категория — 0+.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.