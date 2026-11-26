Администрация Волоколамска: 3 студентов выписали врачи после ДТП с авто и лосем

Трое несовершеннолетних студентов, попавших в аварию из-за выбежавшего на дорогу лося, выписаны из больницы и продолжают восстанавливаться дома. Об этом сообщает пресс-служба администрации Волоколамского округа Московской области.

По информации местных властей на 26 ноября, все трое учащихся, проходивших лечение в стационаре, уже покинули медучреждение. Четвертому пострадавшему госпитализация не потребовалась.

Один из подростков уже вернулся к учебному процессу. Остальные трое находятся на больничном и восстанавливаются в домашних условиях.

Как уточняется, дорожно-транспортное происшествие случилось с автомобилем «Лада 219010» (Lada Granta). Пытаясь уйти от удара с вышедшим на проезжую часть лосем, водитель не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. В салоне находились четверо несовершеннолетних учащихся: трое студентов Волоколамского филиала Красногорского колледжа и один — из Бизнес-академии экономики и сервиса.

По уточненным медицинским данным, у троих подростков диагностировали компрессионные переломы позвоночника. Один из них также получил рваную рану головы. Их доставляли на лечение в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля.

Четвертый пассажир отделался закрытым переломом третьего пальца левой кисти. Необходимую помощь ему оказали врачи Лотошинской ЦРБ.

После случившегося по инициативе муниципалитета в учреждениях среднего профессионального образования организовали профилактические беседы о безопасности на дорогах. Памятки для родителей разослали по школьным и студенческим чатам.

Кроме того, 26 ноября сотрудники администрации совместно с Госавтоинспекцией проведут уличный рейд в Волоколамске, чтобы напомнить автомобилистам о рисках на загородных трассах и правилах поведения при встрече с дикими животными. Соответствующие рекомендации также опубликованы на официальных ресурсах округа.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.