сегодня в 19:05

Отопление и горячее водоснабжение восстановили во Владимире после атаки БПЛА

Отопление и горячее водоснабжение восстановили во Владимире после атаки вражеских беспилотников, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

«Завершаем ликвидацию последствий атаки БПЛА на инфраструктуру в пригороде Владимира. Провел заседание оперативного штаба. Скоординировали с коллегами дальнейшую совместную работу», — написал Авдеев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что из-за повреждения обломками электросетей без электричества остаются около 1,6 тыс. абонентов во Владимире и Собинском округе. В воскресенье к 19:00 энергетики планируют подключить 760 абонентов в областном центре. Остальных подключат до конца дня.

Губернатор добавил, что оперативные службы продолжают работу по восстановлению и укреплению безопасности. сообщить о повреждениях имущества в результате атаки БПЛА жители Владимира могут по телефонам городской администрации: 53-11-48 и 53-39-72.

Ранее БПЛА атаковали инфраструктуру в пригороде Владимира. Возник пожар, 5 тыс. жителей остались без света. Также в результате атаки дронов ВСУ приостановлена работа дата-центра «Яндекса».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.