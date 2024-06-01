Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище рядом с Ниной Руслановой
Похороны актрисы Анастасии Заворотнюк состоялись 1 июня на Троекуровском кладбище Москвы, пишет ТАСС.
Могила звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк расположена на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище. На церемонии погребения присутствовали ее близкие, дети и супруг.
Могила расположена рядом с захоронениями народной артистки РФ Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко.
Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая. Причиной смерти стал рак головного мозга, который ей диагностировали в 2019 году после рождения младшей дочери Милы.