сегодня в 15:53

Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище рядом с Ниной Руслановой

Могила звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк расположена на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище. На церемонии погребения присутствовали ее близкие, дети и супруг.

Могила расположена рядом с захоронениями народной артистки РФ Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко.

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая. Причиной смерти стал рак головного мозга, который ей диагностировали в 2019 году после рождения младшей дочери Милы.