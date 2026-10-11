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Ушла из дома 8 октября: в Тюмени ищут 15-летнюю девочку

Происшествия
РИАМО, Николай Корешков

Фото - © РИАМО, Николай Корешков

В Тюмени три дня ищут 15-летнюю девочку. Она исчезла и не выходит на связь с 8 октября, сообщает 72.ru.

Как рассказали специалисты поискового отряда «ТюменьРегионСпас Национальный центр помощи», о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы школьницы: рост 170 см, среднее телосложение, черные волосы, голубые глаза. Она одета в черную куртку, черные джинсы, черный топик и черные кроссовки.

Всех, кто что-то знает о местонахождении девочки, попросили сообщить инфоргу поиска Марине (Рябиной) по номеру: 8-982-803-94-37.

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