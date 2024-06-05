Стало известно, кому достанется солидное наследство умершей Анастасии Заворотнюк

У скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк был 700-метровый особняк в Новомосковском районе столицы, цена на который составляет не менее 160 млн рублей. В 2021 году артистка оформила дом на своих старших детей — Анну и Майкла, сообщает «Вечерняя Москва».

Свои машины Заворотнюк переписала на мать. Кроме того, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» имелось две квартиры — в центре Москвы и в Раменках. Первая квартира оценивается в 50 млн рублей, вторая — в 80 млн рублей.

По мнению адвоката Елены Калиничевой, имущество звезды нужно будет делить на приобретенное до и после заключения брака. Последним мужем Заворотнюк был Петр Чернышев.

«То, что было куплено в браке, будет поделено пополам: половину унаследует супруг, а вторая часть будет поделена среди наследников первой очереди, то есть между детьми и матерью артистки», — отметила юрист.

Адвокат добавила, что имущество, приобретенное звездой еще до брака, предстоит поделить поровну на всех наследников.

В то же время остается неизвестным, оставляла ли актриса завещание.

Анастасия Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с опухолью мозга.