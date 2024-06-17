Покойная Анастасия Заворотнюк осталась должна налоговой 140 тысяч рублей

Mash: долг перед ФНС в 140 тысяч рублей висит на принадлежавшем Заворотнюк ИП

У недавно ушедшей из жизни актрисы Анастасии Заворотнюк остался долг перед ФНС в размере 140 тыс. рублей. Долг висит на оформленном на ее имя ИП, который был исключен из реестра еще в сентябре прошлого года, сообщает Mash .

Согласно документации, предприятие работало в сфере кинопроизводства, теле- и радиовещания.

Счета оказались заблокированными 1 июня — до вступления родственников в наследство, а 4 июня появился этот долг, вероятная причина его возникновения — бюрократия и различные пересчеты в ведомстве.

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